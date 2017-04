Inter, Conte chiede tempo al Chelsea: anche il Real sul tecnico

Fonte: fcinternews.it

Anche Tuttosport torna sull'argomento Antonio Conte confermando la frenata sui discorsi relativi al suo contratto con il Chelsea. Il tecnico italiano, come riferiscono anche in Inghilterra, sembra voler valutare approfonditamente le prossime mosse prima di prendere una decisione. La corte di Suning - si legge - non è più segreta, ma nelle ultime settimane si sono fatti vivi intermediari di molti club, in particolare il Real Madrid. Conte ha dettato le proprie condizioni ad Abramovich, non gli interessa una sola stella di grandissimo spessore come potrebbe essere Neymar, ma vuole giocatore congeniali alle proprie idee di gioco. Vuole mano libera sul mercato, cosa che accade di rado con un boss come Abramovich.