Inter, cronistoria del fallimento de Boer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'utopia di un calcio totale. Erano i primi giorni di agosto quando gli scricchiolii tra Roberto Mancini e la nuova proprietà dell'Inter diventano ingestibili. Ed al netto di summit esportati in giro per il mondo portano all'unica scelta possibile: l'addio tra le parti. La scelta per la sua successione è quanto di più ambizioso e volendo anche presuntuoso possa offrire il mercato degli allenatori di metà agosto. Frank de Boer approda a Milano con l’obiettivo non solo di guidare una squadra che, dopo il colpo Candreva, si arricchisce nel giro di due giorni con un doppio bonifico da 40 e 30 milioni di Joao Mario e Gabigol, ma anche di cambiare in maniera totale la filosofia calcistica di un club pragmatico per tradizione nei suoi momenti più felici. Sono quasi romanzate le trattative che portano il portoghese ed il brasiliano sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Dopo un primo approccio violento con l’ausilio dello Jiangsu Suning, che tuttavia non porta a buoni frutti per le resistenze dello Sporting Lisbona, l’inseguimento al campione d’Europa si materializza nelle ultime ore di agosto con reciproca soddisfazione. Perpetuo e folle, anche il corteggiamento che sfocia nell’affare Gabigol. Tra cartellino tripartito e concorrenza di primissimo livello, il neo campione olimpico giunge a Milano con le stimmate del predestinato. La presentazione da Rock Star non riesce a corrispondere ad una fiducia sul campo che nessuno gli concederà da lì sino alla fine dell’anno. A margine dello stravolgimento chiave, le tante voci che vanno a contraddistinguere ed accoltellare le già labili certezze messe in piedi in un precampionato in giro per il mondo e povero di soddisfazioni dal punto di vista del campo e dei risultati. Icardi si gioca con apparente sfacciataggine ma grande programmazione la carta rinnovo. Flirta con il Napoli pur non avendo mai preso in considerazione la possibilità di giocare in maglia azzurra e vince su tutta la linea. La rosa esplode di giocatori in sovrappiù e quelli che arrivano sembrano più scelte di fretta e per dare dimostrazione concreta della propria disponibilità economica, piuttosto che progetti a lunga scadenza. La conseguenza primaria non può essere che un avvio di stagione da brivido, sia in Italia che in Europa.

I castelli costruiti senza solide fondamenta, del resto, hanno il destino segnato. Nonostante llusioni di rinascita che durano però lo spazio di qualche settimana. La vittoria contro la Juventus pluricampione d’Italia, rimane senza dubbio uno dei pochi capitoli entusiasmanti del brevissimo interregno dell’olandese.

Nel calcio tuttavia, non si può vivere solo di sogni e l’alimento alla base di una squadra competitiva restano i risultati più che le illusioni. Tra un pugno di ferro ed una carezza, tra conferme poco convinte e sconfitte fragorose, anche l’italicamente scortese accoglienza nei confronti dell’ex allenatore dell’Ajax coglie nel segno. A farne le spese Brozovic, lasciato fuori rosa dopo la prima sconfitta continentale contro l’Hapoel Beer Sheva; e Kondogbia. Il francese, in particolare, continua a manifestare tutte le difficoltà di adattamento ad un campionato non suo, nonostante le spese folli sostenute un anno prima per aggiudicarselo. Un repulisti dalle fondamenta, che non può verificarsi se non supportato da risultati concreti. Specie se a margine si devono gestire bombe a orologeria come quella innescata dalla stessa società in merito all’autobiografia di Mauro Icardi. La violenta polemica con la curva Nord priva un ambiente più che sballottato di una delle sue rare fonti di equilibrio e tranquillità. Un autogol che costerà carissimo, non ai suoi autori, ma al futuro dello stesso de Boer cui la situazione inizia a sfuggire irrimediabilmente di mano. La già breve pazienza che da sempre contraddistingue, quali che siano, le stanze dei bottoni nerazzurre, viene inficiata da critiche smodate nei confronti di un allenatore comunque molto poco bendisposto nel ponderare l’opportunità di mettersi in discussione. Lo scontro può portare ad un solo esito, e dopo avere traballato per un paio di settimane, la sconfitta di Genova è il colpo decisivo. L’Inter e de Boer si dicono addio.