Inter, D'Ambrosio: "Ringrazio Ventura, Pioli e compagni per l'esordio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dall'esordio lampo con la maglia della nazionale italiana, Danilo D'Ambrosio esterna così le sue emozioni ai microfoni di Inter Channel: "Ringrazio Ventura per avermi dato l'opportunità, ringrazio mister Pioli e i miei compagni perché è grazie a loro che ho ottenuto la maglia della Nazionale. È una bella soddisfazione, esserci e sapere di poter dare il proprio contributo. Ora sta a me tramite le prestazioni con la maglia nerazzurra di poter dimostrare di meritare più spazio in Nazionale".

Adesso, però, la testa corre all'impegno di lunedì prossimo con la Samp, gara crocevia per le ambizioni europee dei nerazzurri: "San Siro pieno è uno stimolo in più, questo ci fa capire che se continuamo a giocare come stiamo facendo, con determinazione, fame e voglia i tifosi ci acclamano, ci vogliono bene e ci sostengono perché vogliono vedere la maglia sudata, ed è quello che cercheremo di fare da qui fino alla ne del campionato".