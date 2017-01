Inter, D'Ambrosio: "Siamo in crescita ma non abbiamo fatto ancora nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva da Inter Channel, Danilo D'Ambrosio ha parlato così a tre giorni dalla delicata trasferta di Palermo, un match al quale la squadra di Stefano Pioli arriva con uno score di 7 vittorie consecutive: "Siamo in crescita, ma non abbiamo fatto ancora nulla perché le altre stanno correndo come noi: dobbiamo fare di più per ottenere quello che tutti speriamo. Pioli ha cambiato l'Inter? Questa è una domanda trabocchetto... Ogni allenatore ha un suo modo di fare, poi è ovvio che le vittorie aiutano a fare gruppo: parte tutto da lì, dal saper vincere. Questa qualità viene allenata, e se non lo fai non riesci ad ottenere risultati. Palermo una trappola? Abbiamo visto all'andata, e più volte da quando sono qui queste sono le partite che non riusciamo a vincere. Se non sbaglio, poi, il mister ha detto che l'Inter non vince a Palermo dal 2010, quindi sono parecchi anni che manca il successo al Barbera. Noi dobbiamo scendere in campo come siamo scesi nell'ultimo mese e mezzo a questa parte".