Inter, D'Ambrosio: "Un onore questa maglia. Grazie ai compagni, Pioli e club"

Attraverso il proprio account Instagram, l'esterno dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo contrattuale fino al 2021 ufficializzato nella mattinata di oggi: "Sono onorato di poter vestire ancora questa maglia. Ringrazio i miei compagni di squadra, mister Pioli e il suo staff per avermi aiutato a raggiungere questo traguardo. Un grazie anche alla società FC Internazionale per aver creduto in me".