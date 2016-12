Inter, da Bernardeschi a Manolas: tutti nomi per il mercato estivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di gennaio, almeno a livello tecnico, sarà l'ultimo mercato regolato dai paletti del Fair-Play Finanziario. Poi, Suning volerà dalla Uefa e presenterà un nuovo piano strategico, il che permetterà investimenti quasi illimitati vista la discontinuità di gestione rispetto a Thohir con un periodo di ammortamento variabile tra i 3 e i 5 anni. In poche parole, da giugno in poi, il club nerazzurro tornerà forte sul mercato come non lo è ormai da anni. E i nomi che fa La Gazzetta dello Sport per l'estate sono tutti di primissimo livello. Da Mattia Perin (in caso di partenza di Handanovic), a Federico Bernardeschi che ha superato Domenico Berardi alla voce attaccanti. A centrocampo ci sono Gagliardini e uno tra Verratti e Krychowiak. Infine, per la difesa i nomi in cima alla lista ci sono infatti Manolas, De Vrij e Acerbi del Sassuolo.