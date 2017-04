Inter, da Berta a Sabatini: idee per sostituire o affiancare Ausilio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un successo con il Milan - scrive il Corriere della Sera - potrebbe riordinare una situazione di caos depresso in casa Inter. Il rischio di sfaldamento c’è, l’impressione è che la lontananza della proprietà non favorisca l’unità interna e in questa stagione è già accaduto (in estate e a ottobre) che le varie componenti (giocatori, tecnici e dirigenti) remassero in direzioni differenti. Proprio Ausilio aspetta un rinnovo che tarda e si intensificano le voci di possibili sostituti o tutor da affiancargli: da Andrea Berta dell’Atletico Madrid, all’ex della Roma Walter Sabatini.