Inter, dalla Spagna: il Valencia nega di seguire Felipe Melo

Mentre in Brasile diversi club sembrano pronti a darsi battaglia per riportarlo in patria, in Spagna si registra una netta smentita relativamente all'interesse nei confronti di Felipe Melo. Il quotidiano Super Deporte rivela infatti che il Valencia ha negato di essere sulle stracce del centrocampista dell'Inter, stando a fonti vicine al club allenato da Cesare Prandelli. Il giocatore sarebbe stato offerto alla squadra iberica che però non ha in mente di trattare il suo acquisto.