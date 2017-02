Inter, domenica a San Siro incontro con la Roma per Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà una domenica particolare per Kostas Manolas. Il centrale della Roma sfiderà infatti l'Inter con la maglia giallorossa, in una gara fondamentale per la Champions League, ma in tribuna si potrebbe parlare del futuro del giocatore greco, visto che i nerazzurri lo seguono da tempo. A San Siro si potrebbe dunque intavolare la trattativa, impostando le basi in vista della prossima estate. La richiesta di Pallotta è di circa 45 milioni di euro, una cifra enorme, ma l'Inter potrebbe comunque affondare il colpo, offrendo al difensore il doppio dell'ingaggio attualmente percepito nella Capitale, puntando così sulla sua volontà di cambiare maglia.