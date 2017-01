Inter, due club cinesi si sono fatti avanti per Banega: può partire

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono due le offerte arrivate dalla Cina per Ever Banega, centravanti argentino che l'Inter la scorsa estate ha ingaggiato a parametro zero. Come confermato dall'entourage dell'ex Siviglia a Sportitalia, si sono fatte avanti con proposte ufficiali il Beijing Guoan e l'Hebei China Fortune.