© foto di Federico De Luca

Non solo Juventus e Inter sulle tracce di Milan Skriniar, difensore slovacco classe '95 che si sta mettendo in evidenza nella Sampdoria di Giampaolo. Come riporta Sky, il giovane centrale di difesa piace molto all'Atletico Madrid. La valutazione dell'ex Zilina è di 15 milioni di euro.