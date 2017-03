Inter e mercato (in uscita) - Difesa, mediana e attacco: il focus sulle cessioni

Reparto per reparto, analisi degli elementi della rosa attuale che non dovrebbero far parte del progetto futuro di Suning Group

Il mercato in uscita è spesso più importante di quello in entrata. Talvolta più complicato, perché sono molte le occasioni e i riferimenti in cui le positive conclusioni di determinate trattative rivolte alla cessione sono risultate più ardue rispetto all'acquisto. E anche l'Inter non fa eccezione, con le ultime sessioni, soprattutto estive, che portano esempi calzanti.

La prossima finestra porterà ancora una volta tanto materiale per il direttore sportivo Piero Ausilio (in attesa del rinnovo di contratto), con tante individualità della rosa attuale da piazzare in quanto non facenti parte del progetto.

PORTIERI - Da valutare la posizione di Juan Pablo Carrizo, in scadenza di contratto al termine della stagione. In caso di mancato rinnovo, l'argentino non prenderebbe in considerazione come prima ipotesi il ritorno in patria, anteponendo l'Europa (all'Inter, ovviamente, la priorità).

DIFENSORI - Il destino di Jeison Murillo dipenderà dal numero delle entrate nel reparto e dall'entità delle eventuali offerte. In caso di acquisto top (Kostas Manolas e Stefan de Vrij in pole) non è da escludere una cessione, con tanto di plusvalenza per le casse di Corso Vittorio Emanuele. Attese novità per Marco Andreolli, per il quale non si esclude un prolungamento (giocatore importante in ottica lista UEFA) e permanenza, al pari di Andrea Ranocchia, attualmente in prestito all'Hull City che a fine stagione farà rientro ad Appiano Gentile. Per il classe '88 di Assisi saranno importanti, probabilmente decisive, le idee di Stefano Pioli o del nuovo allenatore. Confermati Joao Miranda, Gary Medel, Danilo D'Ambrosio e Cristian Ansaldi (finora deludente e chiamato al riscatto), al contrario si cercherà di piazzare sia Davide Santon che Yuto Nagatomo, entrambi poco utilizzati dal tecnico parmense. Altamente probabile l'addio anche per Trent Sainsbury, destinato al rientro allo Jiangsu Suning una volta terminato il prestito.

CENTROCAMPISTI - Roberto Gagliardini e Joao Mario certezze, leggermente staccato Geoffrey Kondogbia. Il francese, qualora continuasse a fornire buone risposte, non dovrebbe però essere messo in discussione in ottica mercato. Discorso differente per Marcelo Brozovic, la cui clausola da 50 milioni di euro per le squadre estere non spaventa le big della Premier League che potrebbero farsi avanti in estate. Plusvalenza all'orizzonte, quindi. Medesimo scenario per Ever Banega, arrivato dal Siviglia da svincolato che piace, e molto, in Chinese Super League: con un'offerta da circa 20 milioni di euro El Tanguito potrebbe salutare Milano dopo una sola stagione (su di lui anche Liga e Premier League).

ATTACCANTI - Ovviamente incedibile Mauro Icardi (attenzione però alla clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida per l'estero da esercitare, eventualmente, entro il prossimo 20 luglio), saluteranno sia Rodrigo Palacio (in scadenza, non ci sono per ora segnali rivolti al rinnovo) che Jonathan Ludovic Biabiany, che potrebbero essere seguiti da Eder, anch'egli sulla lista dei cedibili. Al contrario di Ivan Perisic, considerato un punto fermo della nuova Inter, ma che senza Champions League potrebbe seriamente prendere in considerazione le varie offerte, soprattutto quelle delle big inglesi. Nonostante il tentativo invernale del Chelsea, dovrebbe invece restare Antonio Candreva, a lungo seguito nell'estate di un anno fa. Discorso differente per Gabriel Barbosa, impiegato solo in qualche spezzone di match e autore di una sola rete in campionato, quello contro il Bologna. Difficile ipotizzare un'annata-bis da spettatore, probabile un prestito (meglio in Serie A) per trovare quel minutaggio che a Milano difficilmente vedrebbe garantito. Chiosa su Andrea Pinamonti, ormai ex Primavera ed elemento della Prima Squadra a tutti gli effetti: respinti i tentativi di Tottenham e Liverpool, per il classe '99 di Cles (maggiorenne il prossimo 18 maggio) si prospetta il rinnovo di contratto. Da valutare in un secondo momento il discorso riguardante un possibile prestito.