Inter, Eder: "Con la testa giusta possiamo lottare per la vetta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto a Inter Channel, Eder commenta così il successo per 3-1 sul Chievo. "Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto fin dall'inizio, creando anche tanto. Ma sappiamo com'è il calcio. Siamo contenti: siamo sulla strada giusta, continuiamo così. Contento per il gol, ma soprattutto per quello che sta facendo la squadra. L'ho sempre detto: con la testa giusta, siamo una squadra che può essere in testa a questo campionato. Se è cambiato qualcosa con Pioli? Ogni allenatore lavora a suo modo, noi anche abbiamo capito che bisognava cambiare qualcosa, dando di più. Ora si vedono le nostre qualità".