Inter, Eder: "Con Pioli sono cambiate molte cose"

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Eder, autore del terzo gol dell'Inter questa sera, ha parlato ai microfoni di Premium Sport in zona mista: "Stiamo lavorando bene, sapevamo che dovevamo dare un segnale al campionato se volevamo migliorare la classifica e ci stiamo riuscendo. Con Pioli sono cambiate molte cose, lavoriamo bene, tutti insieme, e questo è importante. Non basta ancora, ma dobbiamo continuare così. E' quasi un anno che sono qui all'Inter, prima che arrivasse Pioli non vedevo quello che vedo ora. Il gruppo è compatto, lavoriamo al 100% e questo è il mio modo di pensare. Siamo in 25, 11 giocano e gli altri stanno fuori, ma tutti devono lavorare tanto per fare bene. Adesso siamo compatti, dobbiamo continuare così. Il mister è stato bravo a compattare il gruppo, mancava qualcosa per fare il salto di qualità e ora tutti mettiamo il massimo. Formiamo una squadra forte. Il ruolo? L'importante è quello che stiamo facendo. Pensiamo gara dopo gara, vogliamo andare avanti in Coppa. Abbiamo buttato via molti punti, non possiamo più sbagliare".

Sulla Nazionale: "E' normale che un giocatore si allena sempre al massimo per giocare la domenica, ma in un grande gruppo come l'Inter c'è concorrenza. Siamo in sei per tre posti, mi alleno sempre molto bene, poi decide l'allenatore. La Nazionale è un obiettivo, chi gioca di più ha più possibilità, spero di poter convincere il mister, ma il mio obiettivo è sempre quello di far bene qui all'Inter".