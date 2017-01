Inter, Eder: "Il tecnico fa le sue scelte, ma il sento la sua fiducia"

Ai microfoni di Sky Sport parla Eder al termine del match vinto dalla sua Inter contro il Pescara (3-0): “Il segreto è il lavoro, il sacrificio che ognuno sta mettendo in campo. Ognuno deve fare qualcosa in più e adesso lo stiamo dando tutti. Il lavoro paga, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così tutto. Siamo cresciuti tanto, quando i risultati arrivano e tutta la squadra fa bene anche i singoli fanno bene. Anche chi sta giocando meno entra e riesce a incidere, è normale. Sette risultati consecutivi di fila non sono facili in Italia e anche oggi abbiamo fatto una buona partita".

Sul suo momento: "Un giocatore lavora durante la settimana, io do il massimo, lavoro al 100% e poi il mister fa le sue scelte. In una squadra grande come l’Inter la concorrenza è inevitabile, in quel ruolo ci siamo io e Perisic che sta facendo bene. L’importante è sentire la fiducia del tecnico che in questo momento tutti sentiamo, poi le scelte le fa lui ed è normale. Abbiamo perso tanti punti e serve farne altri per recuperare. Gara alla pari contro la Juventus? È normale che per quello che sta facendo in questi anni va rispettata, andiamo lì per giocare una partita di calcio che prepareremo al meglio, ma prima c’è la Lazio in Coppa, dove vogliamo andare avanti”, ha concluso.