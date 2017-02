Inter-Empoli - Archiviare la Juventus per un obiettivo più grande

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio domenica alle ore 15.00.

Una settimana piena di polemiche, frecciatine e comunicati che hanno fatto da scia alla gara di domenica sera, alla sconfitta contro la Juventus che ha portato con sé pesanti conseguenze: in classifica, ma non solo. L'Inter di Stefano Pioli ha preparato la sfida contro l'Empoli nella settimana in cui a tenere banco è stato quasi esclusivamente l'arbitraggio di Rizzoli. Non il clima ideale per una squadra che, nonostante la lunga rincorsa, ha sei punti in meno del Napoli terzo in classifica e deve tornare a pensare esclusivamente al campo se non vuole perdere di mira l'obiettivo principale: chiudere il campionato tra le prime tre.

MOMENTO DI FORMA - Dodici punti nelle ultime cinque partite, l'Inter prima della sconfitta contro la capolista era reduce da sette vittorie consecutive, sette gare in cui aveva realizzato 15 reti e ne aveva subite solo due. Di fronte domenica a San Siro ci sarà un'Empoli che in questa stagione, lontano dal Castellani, ha conquistato una sola vittoria in undici partite: lo scorso 6 novembre a Pescara.

Le ultime cinque gare dell'Inter.

Udinese-Inter 1-2

Inter-Chievo Verona 3-1

Palermo-Inter 0-1

Inter-Pescara 3-0

Juventus-Inter 1-0

Le ultime cinque gare dell'Empoli.

Empoli-Palermo 1-0

Sampdoria-Empoli 0-0

Empoli-Udinese 1-0

Crotone-Empoli 4-1

Empoli-Torino 1-1

ICARDI, TROPPE GARE SENZA GOL - E' datato 14 gennaio l'ultimo gol di Mauro Icardi. Quasi un mese di astinenza, cinque partite tra Serie A e Coppa Italia, per un bomber che all'Inter ha una media realizzativa spaventosa: 69 gol in 135 partite. La speranza per i tifosi nerazzurri è che torni subito a segnare: la squadra meneghina ha bisogno delle reti del suo capitano per ridurre il gap da Roma e Napoli.