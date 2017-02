Inter-Empoli, Pioli senza tre big: la probabile. C'è Kondo, chance Eder-Palacio

Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare all'infortunato Brozovic e agli squalificati Perisic e Icardi

Due giorni alla sfida tra Inter ed Empoli, match valido per la 24a giornata della Serie A. Una gara assolutamente da vincere per i nerazzurri, chiamati a ripartire dopo il ko di Torino contro la Juventus per non perdere il treno per la Champions League. L'obiettivo obbligatorio saranno quindi i tre punti, da conquistare anche a Bologna nel prossimo turno. In modo tale da presentarsi al meglio al big match contro la Roma del prossimo 26 febbraio. Il primo (decisivo?) incrocio con le diretti concorrenti.

Per quanto riguarda le notizie di campo, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare agli squalificati Ivan Perisic e Mauro Icardi (per i quali si attende l'esito del ricorso inoltrato nella giornata di ieri), oltre all'infortunato Marcelo Brozovic, out per una frattura della prima falange del quarto dito del piede destro (la speranza è di recuperarlo proprio per la partita contro i giallorossi). Per sopperire a queste assenze, molto probabile l'impiego di tre uomini desiderosi di trovare spazio.

A centrocampo appare sicuro il rientro dal 1' di Geoffrey Kondogbia, in panchina allo 'Stadium' ma in crescita nell'ultimo periodo, mentre in attacco dovrebbe trovare spazio sulla sinistra Eder, con Rodrigo Palacio prima punta (ma non si esclude che i due possano scambiarsi posizione a gara in corso). Joao Mario favorito su Ever Banega nella 'zolla' del 10. Completano il reparto il confermatissimo Roberto Gagliardini in mediana e Antonio Candreva largo a destra.

Dubbio invece al centro della difesa: chi al fianco di Joao Miranda? Resiste il ballottaggio Jeison Murillo-Gary Medel, che sarà verosimilmente risolto solamente nelle prossime 24-36 ore (domani la seduta di rifinitura). A destra Danilo D'Ambrosio, a sinistra ci sarà nuovamente Cristian Ansaldi, il cui rendimento non è stato particolarmente soddisfacente nelle ultime settimane. In porta, come sempre, Samir Handanovic.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 25 Miranda, 24 Murillo, 15 Ansaldi; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 6 Joao Mario, 23 Eder; 8 Palacio (C). Allenatore: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Murillo-Medel 55%-45%, Ansaldi-Nagatomo 65%-35%, Joao Mario-Banega 70%-30%; Palacio-Gabriel Barbosa 85%-15%.