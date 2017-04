© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter: in tanti lasceranno Milano. Jonathan Biabiany sugli esterni, poi Ivan Perisic che può essere la cessione per fare cassa. Piace al Manchester United e in Premier League fa gola anche Jeison Murillo, difensore ventiquattrenne colombiano. Al capolinea l'avventura di Yuto Nagatomo, plusvalenza in vista anche con la cessione di Ever Banega.