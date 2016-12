Inter, fatta per Lucas Leiva: arriverà in prestito con diritto di riscatto

© foto di Federico De Luca

Lucas Leiva sarà il primo rinforzo del mercato invernale dell'Inter di Stefano Pioli: secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Liverpool ha detto sì al passaggio del centrocampista brasiliano di 29 anni in nerazzurro. Rimangono gli ultimi dettagli da limare e definire, ma quello che contava era l'ok del club inglese, che è arrivato proprio in queste ore. Lucas Leiva sbarcherà a Milano in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Per Pioli è in arrivo il centrocampista di sostanza che chiedeva.