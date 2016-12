Inter, Gabigol: "Devo avere pazienza, ma spero di poter restare qua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Inter Gabigol ha parlato della sua situazione in Brasile, come riporta FcInterNews: "Il calcio italiano è diverso, i miei compagni sono dei gran giocatori, in rosa ci sono tanti nazionali. Mi sto allenando duro, mi sto sforzando abbastanza e sto imparando molto. Serve un po' di tempo perché io diventi titolare. E' ovvio, quando uno non gioca vorrebbe cominciare a farlo. Ma il mio pensiero ora è restare all'Inter, provo grande affetto per i giocatori e soprattutto per la tifoseria, che quando sono entrato in campo mi ha sempre accolto molto bene. Devo solo avere un po' di pazienza, spero di restare all'Inter".