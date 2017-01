Inter, Gabigol non tornerà al Santos. Roma: "Non illudiamo i tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non voglio illudere i tifosi". E' il messaggio lanciato quest'oggi da Modesto Roma, presidente del Santos, in merito a un possibile ritorno di Gabriel Barbosa, attaccante che l'Inter ha acquistato in estate per 30 milioni di euro. "Penso che non sia un bene illudere i nostri tifosi. È ovvio che ci piacerebbe avere Gabigol, ma l'Inter ha pagato 30 milioni di euro per prenderlo, potrebbe essere anche disposta a darlo in prestito per farlo adattare al calcio italiano, ma non farebbe la stessa cosa con il Santos, perché si è già integrato nel nostro club. Ciò che vogliono è che Gabriel si integri nel calcio italiano, motivo per cui preferiscono darlo in prestito a un club italiano e non al Santos. Se vogliono darlo in prestito a noi rimaniamo con le porte aperte, ma penso che sia solo un'illusione", riporta Fcinternews.it.