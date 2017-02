Inter, Gagliardini: "Contro l'Empoli vogliamo riprendere la nostra corsa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Gagliardini, durante l'incontro con i tifosi all'Inter Store di Milano, ha parlato ai microfoni di Inter Channel: "Che impressione mi hanno fatto i tifosi dell'Inter? E' stato bellissimo incontrarli - dice Gagliardini - sono contento che sia venuta tanta gente. Cosa mi hanno chiesto? Un sacco di domande sul fantalcalcio, ancora non ho mai fatto gol e mi hanno chiesto questo. Dopo la sconfitta con la Juventus, nonostante la grande prestazione, vogliamo riprendere la nostra corsa. Contro l'Empoli vogliamo fare una grande partita, abbiamo bisogno di una vittoria per tornare a lottare per il terzo posto. Le molte assenze? Ovviamente causa infortuni e squalifiche mancheranno giocatori importanti, ma in rosa ci sono altri giocatori di pari livello in grado di sostituirli. Da domani inizieremo a preparare al meglio la sfida contro l'Empoli".