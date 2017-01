Inter-Gagliardini, entro due giorni summit con l'agente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Gagliardini e l'Inter, affare verso la linea del traguardo. Trattativa in prestito con diritto di riscatto, cifre che dovrebbero assestarsi sui 5 adesso e tra i 20 e i 25 in estate (per il diritto, non per l'obbligo, per il FFP, ndr) per chiudere l'affare. L'agente del ragazzo, Giuseppe Riso, entro due giorni incontrerà l'Inter per definire anche i dettagli. Dalla Cina deve ancora arrivare chiaramente l'ultimo placet a riguardo, questioni di fatto burocratiche che non permettono alla trattativa di chiudersi a ore. Sullo sfondo, sempre la Juventus. Che da settimane osserva Gagliardini, che lo segue. E che non lo mollerà, fino all'ultimo istante...