Inter, Gagliardini: "Qui perché quello di Suning è un progetto importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni del portale cinese Sina.com da Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro, passato dall'Atalanta all'Inter a gennaio, ha parlato della forza del gruppo Suning che guida il club: "L'Inter è indubbiamente una grande squadra, poter indossare questa maglia è un onore per tutti i giocatori. Suning ha un piano importante per il futuro di questa società, questo è il motivo per cui io ed altri giocatori abbiamo deciso di venire qui. Gli Zhang hanno portato un sacco di entusiasmo e ambizione. Ci sostengono ogni singolo giorno, abbiamo l'obiettivo comune di riportare l'Inter al top mondiale il più presto possibile".