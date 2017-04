Inter, Gagliardini: "Vogliamo l'Europa, stasera ci servono punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato così a Sky Sport prima della sfida con la Samp: "Non mi interessa se i miei ex compagni dell'Atalanta guferanno, sarà una partita importante, pensiamo a noi stessi e ai tre punti. Che Inter vedremo? Un'Inter con grande voglia di vincere, abbiamo perso due punti a Torino e sicuramente c'è rammarico. Corsa all'Europa dura? Anche gli altri anni è stata dura arrivare in Europa, ci sono diverse squadre che lottano e vogliono prevalere. Sono contento della fiducia del mister e cercherò di ripagarla in campo".