Inter, Gagliardini: "Voglio aumentare l'affiatamento con i miei compagni"

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Gagliardini commenta a Inter Channel il successo ottenuto contro il Chievo e la sua prima gara con la maglia dell'Inter: "Sono contento della prestazione mia, della squadra, ma soprattutto del risultato. Era doveroso ribaltarla visto che loro hanno superato la metà campo pochissime volte e trovato un gol su un unico tiro in porta. Nel tiro devo ancora migliorare, devo essere più concreto. Ho avuto occasioni facili e non le ho concretizzate. Quelle davanti corrono, l'obiettivo resta ancora da agguantare. Ora vogliamo conoscerci di più per aumentare l'affiatamento per le prossime gare".