Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo sulla 23^ giornata di Serie A. Due giornate di squalifica per Ivan Perisic e Mauro Icardi dell'Inter. Per quanto riguarda il centravanti argentino la decisione è stata determinata "per avere, al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo".