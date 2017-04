Inter, gli assi di Suning per convincere Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sono tanti i motivi che spingerebbero Antonio Conte ad accettare la corte dell'Inter. Suning - si legge - gli garantirebbe i mezzi economici e politici per tornare subito a vincere. Riportare l'Inter nell'Europa che conta e giocarsela con un vero progetto alle spalle. Non solo, ci sarebbe anche un altro aspetto da prendere in considerazione: la grande chance di interrompere l'egemonia della Juventus dopo un divorzio non proprio tranquillo.