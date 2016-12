Inter, Gnoukouri in uscita: piace al Bologna e all'estero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assane Gnoukouri (20) lascerà l'Inter a gennaio, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Il Bologna mantiene l’interesse - pur restando defilato - per il centrocampista, per il quale si stanno muovendo anche piste estere. Non è esclusa una cessione definitiva per ottenere una discreta plusvalenza.