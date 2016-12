Il mercato è solo un ricordo. Le polemiche per il rinnovo, la possibilità di lasciare l'Inter e il 'tam-tam' mediatico pure. Mauro Emanuel Icardi Rivero da Rosario si sta confermando su livelli altissimi, con un classifica cannonieri tutta sua. Questi i suoi numeri in campionato: 18 presenze, 14 reti (una sola su rigore) e 6 assist. In Europa League 5 'gettoni' e 2 gol. Numeri da top player, ormai questo il suo status.

In estate De Laurentiis ha fatto l'impossibile per riuscire a portarlo al Napoli, ma Ausilio ha alzato il muro. Un muro indissolubile che ha retto fino alla fine. Il ds nerazzurro, poco prima di partire per gli Stati Uniti per risolvere la questione-Mancini (senza riuscirci), aveva infatti dichiarato: "Mauro resta all'Inter e non partirà per nessuna ragione. Non prenderemo in considerazione alcun tipo di offerta". Detto, fatto.

E quel rinnovo contrattuale, così chiacchierato, alla fine è arrivato, con tanto di clausola anti-Italia. Perché se qualcuno volesse Maurito potrebbe sì farlo senza trattare con l'Inter, ma a due determinate condizioni: 110 milioni di euro sul tavolo di Corso Vittorio Emanuele e solo da club stranieri. Per l'Italia, no. Niente da fare.

Una somma comunque clamorosa, che renderebbe meno amaro un eventuale addio. Uno scenario che resta lontanissimo, perché MI9 vuole l'Inter e l'Inter vuole continuare con MI9. Il legame si sta rafforzando sempre di più, e in vista del 2017 Pioli farà affidamento soprattutto su di lui per scalare la classifica e raggiungere la Champions League.

Un torneo ancora sconosciuto al classe '93 rosarino. Un palcoscenico che senza dubbio sarebbe ancor più bello e competitivo con i suoi guizzi. Ma questo dipenderà dal prosieguo di questa Serie A e, soprattutto, dalle sue prestazioni. Che non sono mai mancate. Insomma, zero dubbi: Inter-Icardi, avanti insieme. Sempre di più.