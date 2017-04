Inter, Icardi e Gagliardini lavorano a parte. Intanto Zhang rassicura Pioli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo pomeriggio, in quel di Appiano Gentile, dove era presente con gli altri componenti dello Stato Maggiore dell'Inter Javier Zanetti e Giovanni Gardini, Steven Zhang ha ribadito la fiducia della società a Stefano Pioli, non mancando di sottolineare l'importanza capitale di centrare l'obiettivo Europa. Lo riferisce Sky Sport, che poi ha aggiornato con le notizie di campo: a tal proposito, Mauro Icardi e Roberto Gagliardini hanno lavorato a parte per precauzione, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Maurito già da domani tornerà a lavorare con il pallone, mentre l'ex atalantino sta facendo di tutto per rendersi a disposizione in vista del derby.