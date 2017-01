Inter, Icardi: "Gagliardini mi piace tantissimo, deve continuare così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nel primo tempo siamo stati in campo solo noi, abbiamo creato tantissimo. Il gol su angolo ci ha dato fastidio. Poi abbiamo accelerato e ribaltato il risultato". Così a Inter Channel Mauro Icardi dopo il 3-1 al Chievo. "Il mio recupero palla sul gol del 2-1? Il mister ci chiede di fare pressing. Ho visto che mancava qualcuno e sono rientrato, poi Ivan ci ha messo del suo facendo gol. All'inizio poi segnavo solo io, adesso le cose sono cambiate. Abbiamo lavorato tanto e i risultati si vedono. Siamo 5-6 in area quando il gioco si sposta sulla fascia. Bisogna migliorare sulla cattiveria sotto porta e sono convinto che arriveremo in alto. Gagliardini? Ho già parlato con Ausilio: mi è piaciuto tantissimo. Deve continuare così, importante per prendere fiducia. E' anche andato vicino al gol".