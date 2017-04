© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Stampa oggi in edicola rilancia oggi il nome di Daniele Padelli per la porta dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere il sostituto del partente Juan Pablo Carrizo a giugno, con l'Inter che vorrebbe un vice Handanovic italiano. Non è però escluso che possa il rinnovo coi granata per l'ex Liverpool.