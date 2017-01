Inter, il colpo di coda non è utopia

© foto di Imago/Image Sport

La vittoria contro il Bologna ha confermato il trend assolutamente positivo dell’Inter targata Pioli. A questo proposito, va sottolineato come nei recenti summit di mercato non sia stata esclusa la possibilità di un colpo di coda sul finale della sessione in corso. A questo proposito va sottolineato come diversi esuberi nerazzurri siano ancora presenti in rosa, generando quindi buone aspettative in merito a possibili incassi di buon livello nei prossimi dieci giorni. Su Ranocchia, per esempio, emergono interessamenti anche dalla Premier League con West Ham e Watford sugli scudi. Per quanto riguarda Santon il discorso con la Sampdoria è più che avviato ed entrerà nel vivo nel momento in cui i blucerchiati completeranno una trattativa in uscita con Pereira primo indiziato. Sino ad arrivare a Nagatomo che piace molto al Burnley ed ha una valutazione di circa 8 milioni e Miangue che potrebbe partire solo in prestito in direzione Cagliari. Un tesoretto potenziale, che i nerazzurri non avrebbero dubbio alcuno su dove reinvestire. Il sogno tutt’altro che irraggiungibile ha le sembianze di Ricardo Rodriguez: il terzino svizzero del Wolfsburg ha una clausola da 22 milioni, e un rendimento esaltante da qui a fine mese potrebbe stuzzicare il gruppo Suning sulla possibilità di anticipare di sei mesi il bonifico verso il Wolfsburg.