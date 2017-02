Inter, il confine lo traccia la personalità

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ labile il confine tra bagno di umiltà e battuta d’arresto. Soprattutto se viene tracciato all’interno di un gruppo difficilmente leggibile nelle proprie reazioni come è quello dell’Inter di questa stagione. L’eliminazione contro la Lazio in Coppa Italia è infatti arrivata a seguito di uno dei momenti più positivi dei nerazzurri degli ultimi anni, cogliendo di sorpresa chi si sarebbe atteso una marcia di avvicinamento a vele spiegate ad un derby d’Italia particolarmente significativo anche dal punto di vista della classifica dopo anni di sfide impari. I ragazzi di Pioli arriveranno a Torino quindi in sospeso tra la palese voglia di rivincita e fame di risultati, e l’incertezza di non essere pienamente riusciti a costruirsi le certezze indispensabili per poter condurre in porto la lucida follia di qualificarsi alla prossima Champions League dopo un inizio di campionato da incubo. Pioli si affiderà alle sue certezze consolidate, con l’unico grosso dubbio legato all’impiego di Medel nella veste ormai sdoganata di difensore centrale o piuttosto in quella di Manciniana memoria di frangiflutti a supporto della linea mediana per un centrocampo meno sbarazzino ma decisamente più solido. Nessuna remora sul ritorno tra i titolari dell’uomo della svolta Gagliardini dopo il turno di stop infrasettimanale, mentre sembrano scontate anche le scelte in fase avanzata con Joao Mario favorito rispetto a Banega per il ruolo di trequartista e con il trittico Candreva Icardi Perisic evidentemente inscindibile. Uno spettacolo nello spettacolo, vista la rivalità storica che consuma le due tifoserie, aggiornata dal cambio della guardia in seno alla proprietà nerazzurra che dopo 19 anni riporterà le più alte cariche interiste in trasferta a Torino. Non accadeva dai veleni di Ronaldo e Iuliano. Che sia di buon auspicio per rivedere le due protagoniste del Derby d’Italia tornare a battagliare anche per la conquista di qualche trofeo? Il nostro calcio ne avrebbe maledettamente bisogno.