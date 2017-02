Inter, il Manchester City fissa il prezzo: 93 milioni di euro. C'è anche il PSG

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City non lo ritiene incedibile, ma per farlo partire pretende una cifra particolarmente elevata. Trattasi di Sergio Aguero, attaccante che potrebbe essere ceduto a fine stagione a fronte di una proposta pari a circa 93 milioni di euro.

Questo quanto spiegato da The Times in merito al futuro del nazionale argentino, seguito dall'Inter in Italia e dal Paris Saint-Germain in Francia.