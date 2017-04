Inter, il Siviglia riscatterà Jovetic anche se Sampaoli andrà via

Il Siviglia è sempre più intenzionato a riscattare dall'Inter Stevan Jovetic. Secondo quanto sostiene il Diario de Sevilla, la scelta della dirigenza andalusa non è vincolata alla presenza o meno di Jorge Sampaoli nella prossima stagione. Il montenegrino infatti non è stata una specifica richiesta dell'allenatore argentino e questo fa sì che il futuro del primo non sia necessariamente collegato a quello del secondo. La cifra prefissata per il riscatto è di 14 milioni, ma il Siviglia aspetterà la fine della stagione e soprattutto di sapere chi sarà l'allenatore per sedersi al tavolo e trattare con l'Inter.