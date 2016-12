Inter, Joao Mario ci crede: "Per la Champions possiamo farcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando a record, media portoghese, Joao Mario si è soffermato anche sugli obiettivi dell'Inter. E ha detto, pensando in grande: "Indubbiamente puntiamo alla prossima Champions League. Ci sono ancora 60 punti a disposizione, abbiamo tutto per poter raggiungere una posizione che ci possa fare ottenere la qualificazione. Siamo a otto punti dal secondo posto, dobbiamo continuare a crederci, ci sono ancora tante partite davanti a noi. Se tutto va bene, abbiamo la squadra giusta per arrivare a questo traguardo. Le cose stanno migliorando".