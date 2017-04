Inter, Joao Mario: "E' il calcio, capita. A livello personale sono contento"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Anche Joao Mario commenta l'amaro 2-2 subito in rimonta dal Milan. "Questo è il calcio, succede. Ora non possiamo fare altro che pensare alla prossima partita - dice il lusitano -. A livello personale sono soddisfatto, ma c'è da pensare da squadra dopo questo pareggio. Testa alla Fiorentina, gara difficilissima. Icardi dice che a volte siamo presuntuosi? Non so cosa sia successo, penso sia stata molto simile al match d'andata. Eravamo partiti benissimo".