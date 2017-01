Inter, Joao Mario: "Per me settimana perfetta. Ora avanti così"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine di Palermo-Inter, Inter Channel intercetta Joao Mario e gli chiede di commentare la vittoria del 'Barbera': "Bella la palla di Candreva, ma la cosa più importante è aver vinto e bisogna continuare. In Italia tutte le partite sono difficili, conta continuare a giocare da squadra. Così è più facile. Questo tipo di partite sono importanti per la squadra, giocando così in campo è tutto più facile. La prima volta in cui ho segnato abbiamo perso (contro il Cagliari, ndr) e non ero contento, adesso abbiamo vinto e sono molto felice. La Serie A è molto tattica e fisica, diversa dal Portogallo. Ma sto imparando bene anche la lingua, posso migliorare. Per me è stata una settimana perfetta, hoi festeggiato il compleanno, ho segnato e abbiamo vinto"