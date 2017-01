Inter, Joao Mario: "Voglio la Champions. Gabigol? Ora avrà più spazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro di Marbella, il centrocampista dell'Inter Joao Mario si concede ad una chat coi tifosi nerazzurri attraverso la pagina Facebook ufficiale del club. Ecco cosa ha risposto il portoghese, che si esprime già in un buon italiano, alle domande dei fans: "Mi piace molto Milano, la gente mi ha aiutato. Sono molto contento di essere qui, ora voglio migliorare e arrivare in Champions. Gabigol? E’ giovane e bravo, deve lavorare molto ma il suo spirito è positivo per la squadra. È un bravissimo giocatore e avrà più spazio adesso. Obiettivi per il 2017? Credo che devo sempre migliorare, l’anno scorso è stato molto buono e penso di poter migliorare per poter aiutare l’Inter a raggiungere il massimo. Suning? Sta aiutando molto me e l’Inter. Ho trovato qui le condizioni ideali per lottare e arrivare in Champions".