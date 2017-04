Inter, l'investimento anticipato

© foto di Federico De Luca

Il rapporto e le valutazioni prescindono dalla gara di ieri sera. Perché l’Inter in Patrick Schick crede davvero, e Piero Ausilio è convinto che il centravanti della Repubblica Ceca abbia le carte in regola per diventare parte integrante del gotha del calcio continentale nel giro di un paio di stagioni. Non a caso, quelle che il talento della Sampdoria continuerà a trascorrere in maglia blucerchiati. Non è un mistero che l’Inter abbia mosso le sue pedine per anticipare la concorrenza, focalizzando la propria attenzione sul bomber dei genovesi proprio come era accaduto qualche anno fa con Mauro Icardi. Una mossa azzeccata, dati alla mano, che ha consentito ai nerazzurri di usufruire del propri numero 9 svezzandolo e facendolo diventare uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Una strategia che il club nerazzurro ripresenterà anche per Schick, con la variazione unica della permanenza del centravanti a Bogliasco ancora per una stagione, nel tentativo di avere a disposizione un prodotto già pronto ad essere lanciato ai massimi livelli nel momento in cui approderà ad Appiano Gentile. Anticipare l’investimento per sbaragliare la concorrenza, una tattica semplice ed efficace, che l’Inter sa bene come adottare per portarsi a casa Patrick Schick.