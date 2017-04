Inter, l'ottimismo abita a Nanchino: l'ambizioso disegno di Suning

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter non persegue l’obiettivo dal 2012. E’ dal marzo di quell’anno che i nerazzurri non si fanno vivi nell’Europa che conta, avendo gettato la spugna ad un solo anno e mezzo di distanza dal trionfo di Madrid. Uno scenario lugubre dal punto di vista dei risultati, è evidente, ma che tuttavia sta influenzando in minima parte l’umore dei sostenitori di un club che per blasone e tradizione sarebbero abituati a lottare per ben più nobili obiettivi.

Un mistero? No, la soluzione è chiara e lampante. L’entusiasmo dilagante è legato a doppio filo al profilo severo e carismatico di Zhang Jindong. Il più classico esempio del self made man, con la poco risibile differenza di avere completato il suo processo di crescita professionale dall’altra parte del mondo, ed essersi contestualmente costruito un patrimonio netto stimato da Forbes in 4,1 miliardi di dollari. Capite bene la benedizione dalla quale i sostenitori di un club dalla storia immarcescibile ma reduci da anni di vacche magre si siano sentiti baciati. Specie al cospetto di un passaggio intermedio che per quanto abbia contribuito a traghettare dalla gestione familiare di Moratti a quella cosmopolita di Suning, non aveva certo contribuito a marchiare a fuoco il nome di Thohir tra i presidenti più apprezzati della storia del club meneghino.

Del resto, il programma è di quelli ambiziosi: fare dell’Inter uno dei club più importanti del globo. Fare dell’Inter lo strumento di Suning per esportare il proprio marchio in giro per il mondo, globalizzando di fatto il marketing dell’una e dell’altra società, facendo compenetrare il blasone di uno dei club più vincenti d’Europa con un business che garantisce all’azienda di Nanchino un fatturato da quasi 18 miliardi di dollari ed in procinto di espandersi a macchia d’olio.

Se la dichiarazione d’intenti già di per sé ispira particolare fiducia, è innegabile che il mezzo attraverso cui perseguire questi ambiziosi obiettivi è ancora più stimolante. Come diventare i top se non vestendo di nero e azzurro i calciatori migliori che il mercato possa offrire? Un assaggio piuttosto corposo è arrivato a cavallo tra il mese di agosto 2016 e quello di gennaio appena trascorso. Nonostante le avvolgenti spire di un Fair Play Finanziario che lasceranno l’Inter libera di investire solo dalla sessione di mercato del prossimo giugno, il Gruppo Suning ha inanellato senza colpo ferire investimenti che parlano da soli. 20 milioni per Candreva, 70 in 24 ore per Joao Mario e Gabigol, 28 a gennaio per Gagliardini. Insomma quasi 100 milioni di motivi per far dilagare fiducia ed aspettative come ai tempi più belli, quelli dei sogni Quelli in cui puntare al meglio sembrava normale, senza retropensieri di bilanci, plusvalenze che non dovrebbero appartenere alla mente del tifoso nel senso più stretto e puro del termine.

Un privilegio non da poco, al giorno d’oggi.