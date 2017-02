Inter, le basi per il mercato e per i rinnovi pesanti a fine mese con Zhang

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il finale di febbraio sarà importante per il mercato dell'Inter. Per la gara contro la Roma tornerà, scrive Tuttosport, il patron Zhang Jindong, ma con lui potrebbe esserci tutto lo stato generale nerazzurro. Sul tavolo i rinnovi di Gary Medel, di Jeison Murillo, di Danilo D'Ambrosio e di Marco Andreolli oltre all'accelerata per Ricardo Rodriguez del Wolfsburg per l'esterno mancino della difesa di Stefano Pioli nell'estate che verrà.