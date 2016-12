Inter, le grandi manovre: non solo Lucas Leiva

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

In attesa di ratificare i primi movimenti di mercato che andranno a coinvolgere la linea mediana, con l’uscita di Felipe Melo in direzione Palmeiras ed il sempre più probabile innesto di Lucas Leiva, si delinea la sessione invernale dell’Inter. I nerazzurri non si limiteranno a quanto appena descritto, ma andranno presumibilmente a modificare in maniera più sostanziale l’assetto attuale della squadra agli ordini di Pioli. Luis Gustavo resta per esempio un vero e proprio evergreen per il direttore sportivo Piero Ausilio, con il nuovo tentativo che verrà portato avanti nelle prossime settimane nella volontà di portare finalmente a Milano quel centrocampista agognato fin dai tempi di Walter Mazzarri. In uscita è presumibile pensare ad un addio temporaneo di Gnoukouri con direzione Crotone, con l’aggiunta della richiesta dei pitagorici anche per Yao (si tratterebbe di un ritorno per il difensore) e Biabiany. Interessante il discorso anche a livello difensivo: Medel verrà aggiunto a tutti gli effetti alla rosa dei centrali arretrati, mentre sulle corsie laterali sono previste novità. L’uscita di almeno uno degli effettivi (Santon l’indiziato numero uno) porterà ad Appiano un nuovo giocatore, preferibilmente italiano. Darmian e Criscito, non è un mistero, rappresenterebbero le soluzioni primarie in questo senso.