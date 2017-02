Inter, le opzioni per il rilancio: Gabigol incrocia le dita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l’ondata di polemiche successive al derby d’Italia, per l’Inter è tempo di pensare appieno alla prossima gara di campionato. Un match che sulla carta potrebbe riportare i ragazzi di Pioli in carreggiata dopo il doppio passo falso in coppa e contro la Juventus, ma che proprio a causa delle conseguenze derivanti dalla sfida contro i bianconeri potrebbe nascondere qualche insidia in più. I dubbi di formazione sono all’ordine del giorno per Stefano Pioli, alle prese con la conta degli indisponibili e con le ovvie complicazioni nel dover stilare un undici il più possibile affidabile anche contro l’Empoli. La duplice assenza per squalifica di Icardi e Perisic riaprirà le porte dei titolari ad Eder, mentre resta da capire quale sarà il prescelto tra Palacio e Gabigol per completare il tridente avanzato insieme a Candreva. Le ultime uscite lancerebbero l’argentino come favorito, anche se la possibilità di lanciare il talento scuola Santos è stuzzicante anche in virtù della contemporanea esplosione di Gabriel Jesus al Manchester City. Un apprendistato quasi semestrale potrebbe essere sufficiente per consentire al talento classe ’96 la sua grande e vera opportunità. A centrocampo non ci sarà Brozovic, ma sembra scontata la preferenza dell’opzione Kondogbia rispetto alla concorrenza. L’ottimo impatto del francese allo Stadium è stata l’ennesima conferma di un cambiamento sostanziale nel suo rendimento. In attesa che anche i nerazzurri riprendano la marcia da dove l’avevano interrotta.