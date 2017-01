Inter. le possibilità in uscita: chi parte e chi potrebbe rimanere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se evidentemente gli acquisti di casa nerazzurra tengono banco e non potrebbe essere altrimenti, anche il mercato in uscita dell’Inter sembra destinato a tenere banco nelle prossime settimane. Sono tanti i nomi in esubero per Stefano Pioli e che potrebbero trovare nuova linfa con altri colori addosso, a partire da Stevan Jovetic. Il discorso con il Siviglia è molto avanzato, e l’esclusione dal triangolare amichevole di ieri ne è una testimonianza piuttosto tangibile. L’offensiva degli andalusi potrebbe avere sbaragliato la concorrenza. Le novità più rilevanti riguardano i nomi di Santon e MIangue. Innanzitutto ne partirà solo uno: la partenza di uno dei due bloccherebbe l’uscita dell’altro. Per l’italiano la Samp è l’unica pista attualmente concreta, mentre il belga ha diversi estimatori come per esempio il Cagliari ed altre piste francesi. Ci potrebbero essere aggiornamenti anche per quanto riguarda Andrea Ranocchia, con il Sassuolo e lo Swansea che sembrano intenzionate a riformulare una proposta che sarebbe evidentemente presa in considerazione da Piero Ausilio, anche perchè il reparto arretrato di Stefano Pioli potrà contare su un nuovo innesto a costo zero: Gary Medel. Il cileno, infatti, sarà utilizzato prevalentemente sulla linea dei difensori, come parso chiaro sin dalle prime uscite. Per Gnoukouri discorsi avviati con il Crotone, mentre sembra più difficile riuscire a portare a termine la cessione di Biabiany: al momento l’Inter lo considera parte integrante dei propri piani, ed in assenza di proposte concrete non c’è l’intenzione di svenderlo.