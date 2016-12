Inter, Lucas Leiva ma non solo. Possibile un altro innesto a centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fruttuoso il summit tra Ausilio, Pioli e la proprietà cinese con a capo ovviamente Jindong Zhang. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, si è parlato di progetti presenti e futuri, a conferma dell'intenzione di proseguire anche in futuro tanto con il tecnico quanto con il ds. Nell’immediato l’Inter ha da un paio di giorni bloccato Lucas Leiva, che potrebbe arrivare già prima della partenza per il ritiro di Marbella. Nel frattempo i cinesi avrebbero invitato Ausilio a non trascurare le altre piste fin qui seguite. Non è chiaro se in alternativa a Leiva oppure come ulteriore aggiunta a un reparto che a ore perderà Felipe Melo (siamo alle visite mediche con il Palmeiras) e che presto potrebbe registrare la partenza di Gnoukouri. I nomi restano quelli di Luiz Gustavo, Lassana Diarra e Milan Badelj, senza dimenticare Obi Mikel (offerto da Conte).