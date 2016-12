Inter, Medel: "Infortunio più grave di sempre, spero di esserci già a gennaio"

Fonte: FcInterNews

Accompagnato a un evento benefico dal fratello Kevin, il centrocampista dell'Inter Gary Medel, attualmente in vacanza e in via di recupero dall'infortunio al ginocchio, ha parlato del suo 2016: "Senza dubbio il momento migliore è stato con la Nazionale, vincere la Copa America per la seconda volta di fila è stato qualcosa di grande per la squadra, per le persone e le nostre famiglie. Il momento peggiore è stato il mio infortunio nel derby contro il Milan, è la prima volta che mi sono seriamente infortunato. Spero di giocare con l'Inter a gennaio. È stato difficile nell'ultimo periodo e l'obiettivo è quello di finire tra le prime tre".