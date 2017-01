Inter, Melo al Palmeiras: l'annuncio atteso nelle prossime ore

© foto di Federico De Luca

Felipe Melo al Palmeiras, l'affare è in dirittura di arrivo. Il centrocampista brasiliano ha ottenuto anche il lasciapassare dall'Inter per apporre la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi anni al club paulista. La notizia è stata diffusa dall'ufficio stampa del giocatore sul proprio account Twitter: "La trattativa tra Felipe Melo e l'Inter è stata positiva". Il portale Fcinternews.it fa inoltre sapere che il calciatore si trova in Brasile, a breve dovrebbe recarsi a San Paolo per svolgere le visite di mediche di rito per il Verdão.